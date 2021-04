Může být auto bourané před záruční dobou? Ale jistě!

Tento pán, který si nepřeje zveřejnit své jméno, si v lednu roku 2020 koupil v Německu Ford Mustang, který byl zaregistrovaný do provozu v srpnu 2019. Z pohledu provozu tedy prakticky nové auto, kterému běžela dvouletá záruka teprve pár měsíců. Auto je tak v záruce až do srpna letošního roku. Když ale chtěl vůz o necelý rok později prodat, autobazar, na který se obrátil, ho odmítl vykoupit a majiteli předal výpis z prověření historie vozidla v systému AUTOTRACER od Cebia. Tomu se poté, co uviděl fotografie svého auta ze září roku 2017 – tedy dva roky předtím, než bylo zaregistrované, udělalo mdlo.

V první řadě zjistil, že je vůz o tři roky starší, než si myslel. Vyroben byl totiž už v červnu 2016. A tři roky stáří hrají v ceně vozidla velkou roli, i když se s ním nejezdí. S tímto autem se navíc jezdilo, jednalo se pravděpodobně o předváděcí vůz, což by samo o sobě nebylo problémem, pokud by ale během této doby nedošlo k havárii. A přesně to se stalo. Vůz prodělal v září roku 2017 totální havárii, při níž vznikla škoda za 61 000 eur, tedy v přepočtu za více než 1,6 milionu korun! Ruku na srdce: kdo by čekal, že auto bylo totálně bourané ještě předtím, než mu začne běžet zákonná záruka?!

Dalším překvapením bylo, že při havárii ve voze bohužel zemřel řidič, jeho syn, který seděl na místě spolujezdce a kterému chtěl otec pravděpodobně vůz předvést, havárii přežil. O případu totiž informovala německá média a podle fotografií a data poškození lze dovodit, že se jedná o stejný vůz.

Opravit a prodat se dá téměř všechno

„I takové auto se přitom dá opravit tak, aby se na něm dalo vydělat,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už tři desítky let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetých vozidel. Podle znalce Aleše Zicha ze společnosti Auto AZ došlo buď k opravě stávající karoserie, tedy jejímu narovnání na stolici a případně doplnění o části z jiné nepoškozené karoserie, nebo k jejímu vyměnění. „Ve hře je také třetí možnost, a sice že by se mohlo jednat například o kradené auto stejné značky, barvy apod., u něhož byly použity identifikátory bouraného vozidla,“ říká Zich a dodává, že z těchto důvodů si u nich nechávají fyzicky prověřit vůz i zájemci o koupi zánovních vozů. „Kombinací fyzické prohlídky s prověřením v systému AUTOTRACER lze podobný problém v podstatě zcela vyloučit,“ uvádí Zich. Tak jako tak to pro majitele vozu znamená, že se nechal napálit. Prodejce vozidla nekomunikuje a pravděpodobnost, že by vozidlo mohl u něj úspěšně reklamovat, nebo ho někomu prodat, je mizivá.

Kontrolujte rok výroby, u pětiny aut není uvedený (správně)

Majitel vozidla udělal před jeho koupí fatální chybu: neprověřil si jeho minulost v systému AUTOTRACER na www.zkontrolujsiauto.cz. Pokud by to udělal, všechny informace by získal včas a vozidlo by si nekoupil. Domníval se však, že pokud je auto v provozu jen pár měsíců, není potřeba si jeho historii prověřovat. Hlavní obavy kupujících totiž – a oprávněně – směřují k tomu, zda nemá auto stočený tachometr či zda nebylo havarované. Hlavní obava majitele ale měla v době před zakoupením vozu spočívat v tom, zda není vozidlo omlazené, tedy kdy přesně bylo vyrobeno. Ačkoli je většina aut vyrobena a registrována ve stejném roce, někdy je rozdíl mezi těmito daty rok, ale i několik let. Prodejci, kteří chtějí zákazníka oklamat a prodat mu auto dráž, používají často místo roku výroby datum první registrace, a tím auto omlazují. Lákavé je to zejména u aut, která byla vyrobena na konci roku a zaregistrována na počátku následujícího. Podle zjištění Cebia, která analyzovala desítky tisíc inzerátů dovezených ojetých aut, vykazuje omlazení dlouhodobě zhruba pětina z nich.

V době pandemie koronaviru se navíc podvodné praktiky při prodeji ojetých aut dějí ještě častěji.