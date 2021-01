Moderní město se bez ekologické dopravy neobejde

Velké městské projekty nelze postavit bez základního stavebního materiálu, kterým je beton. Ten se vyrábí na betonárnách a na stavbu se dopravuje autodomíchávači. Betonárna by měla být co nejblíže místu stavby, beton má krátkou dobu zpracovatelnosti. Proto v minulosti vznikly v blízkosti centra hlavního města dvě betonárny – Rohanský ostrov a Libeň . Navíc jejich umístění na břehu řeky Vltavy není náhodné. Stejně jako v mnoha zahraničních metropolích se kamenivo, hlavní složka betonu, dopravuje na betonárny nákladními loděmi.

Za posledních 15 let se v Praze díky těmto dvěma provozům ušetřilo přes 250 tisíc jízd nákladních aut. Bez jejich existence by frekventované pražské komunikace denně kolabovaly.

Nákladní dálnice až do centra – to je řeka Vltava. V Paříži je na řece Seině devět moderních betonáren a mnoho dalších nakládacích míst. V Praze jsou takové betonárny dvě. Podle některých plánů a studií by pražské silniční dopravě mohl ulevit komplexní systém městské City Logistiky, jehož iniciátorem je Ředitelství vodních cest. Ve spolupráci se zástupci hlavního města by tak mohl tento projekt významně přispět ke zefektivnění nákladní dopravy v metropoli, podobně jako tomu je i v dalších evropských městech.