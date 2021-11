Louskněte si ořechová másla a krémy NATU

I ořechová másla připravujeme v NATU podle našeho oblíbeného hesla, čím méně přidaných ingrediencí navíc, tím lépe. V jednoduchosti je mnohem silnější vzkaz chuti i bohatší nutriční obsah než v uměle

vylepšených specialitách. To, že ingredience vyladíme, ale nepřekombinujeme, otevírá další skvělé možnosti použití a naše přírodně čistá ořechová másla dávají podněty pro vaši vlastní kreativitu.

Hostina na lžičce

Začněme od toho, co má řada z nás nejraději. Probíhá to asi takto. Sedneme si do pohodlného křesílka s pěkným výhledem. V jedné ruce sklenička s oblíbeným kešu jahodovým krémem a v druhé čajová lžička. Hostina může začít a vůbec se nemusíte bát přizvat důležité hosty. Uvidíte, jak si pochutnají.

Vstávejte snadno a s chutí na snídani

Ořechové krémy a másla umí proměnit každou cereální kaši v chuťově výrazný pokrm a stejným

způsobem zamíchají s prakticky každým nápojem. Snídaně se díky jim proměňuje v něco speciálního. Znáte ten pocit zvažování pro a proti tomu, zda vstát z postele už v tomhle okamžiku. Položte si na misku vah čekající smoothie s vanilkovým kešu máslem s kokosem a než se nadějete budete sedět za stolem.

Kešu s jahodami

Umělci při pečení

Snadné použití, bohaté kombinace a vynikající chuť to jsou vlastnosti, které lehce převedou vaše kuchařské schopnosti mimo běžné lichotky strávníků. Uvidíte, že snadno poznáte, až to řeknou upřímně.

Ořechovými krémy můžete nabít chutí hotové palačinky nebo lívance, ale taky je můžete přidávat přímo do těst vašich oblíbených delikates.

Víte, co je lepší, než číst o ořechových máslech? Ano, usadit se do pohodlného křesílka a dál už to znáte.

Přejeme spoustu zajímavých kombinací, o které by byl hřích se nepodělit na našich sociálních sítích.