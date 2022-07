Kyberútočníci hledají stále nové cesty do našich peněženek. Jak nenaletět na podvody s kryptoměnami?

Podvodníci na internetu rádi využívají aktuální události i módní trendy. Ačkoli kryptoměny zažily v minulých týdnech na trzích propad, očekávat můžeme období, kdy bude jejich nižší cena opět ideální k nákupu. A můžeme mít jistotu, že podvodníci na to budou připraveni.

S jakými dalšími podvody se můžeme setkat? Ponziho schéma (také letadlo nebo pyramida) - podvodná machinace, při které jsou oběti nalákány k investicím do neexistujících společností za účelem rychlého zbohatnutí. Výnosy jsou obětem vypláceny z investic dalších lidí, kteří také naletí.

Podvodné aplikace – kyberzločinci falšují legitimní aplikace pro kryptoměny a nahrávají je do obchodů s aplikacemi. Spolu s takovou aplikací ale uživatel stáhne také škodlivý kód, který může ukrást jeho přihlašovací údaje do kryptoměnové peněženky.

Jak ochránit své peníze a zůstat v bezpečí?

Stejně jako u ostatních podvodů na internetu, i v těchto případech se vyplácí přistupovat k investicím do kryptoměn opatrně a se zdravou skepsí. Zbystřit byste měli v okamžiku, kdy se vám bude něco zdát příliš lákavé na to, aby to byla pravda. V těchto situacích vás totiž intuice nezklame.