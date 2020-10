Kradou vám peníze

Dávejte si pozor na své finance. Věta, kterou uslyšíte od nejednoho finančního experta. Možná jste v plánování svých příjmů a výdajů zdatní a máte pocit, že vás jen tak někdo neokrade. Přesto se i vám může v situacích, kterým nejste vystaveni často, stát, že o desítky tisíc korun přijdete. A nelze říct, že vaší vinou – nikdo z nás totiž není 100% imunní proti všem nástrahám, které se kolem nás vyskytují.

Tentokrát se nejedná o žádné investice do akcií, ani pokoutné prodeje spotřebičů za přemrštěné ceny, na které podvodníci lákají hlavně důvěřivé seniory. Řeč je o koupi ojetého auta, tedy o něčem, s čím se setká velká část populace. Vybrat si kvalitní ojeté auto totiž vyžaduje určité znalosti – a to nejen technické, ale je také třeba vědět, co se na trhu prodávaných ojetin děje za podvody, jak je rozpoznat a nenaletět. Některé podvody vás totiž mohou připravit i o desítky tisíc korun, a dokonce i více. Nejprve ve vás zanechají pocit skvělé koupě, který se ale po čase, kdy se skutečný stav vozidla projeví, značně prodraží.

Pozor na zatajené havárie. Vyjít vás mohou i na 100 000 Kč!

V první řadě je dobré vědět, že 99,3 % ojetých vozidel se prodávají jako nehavarované. Zatajují se především větší havárie, často totální ekonomické škody – jejich zatajením prodejce auto nejen rychleji a lépe prodá, ale může vydělat i více než sto tisíc korun. A podvody se zatajováním havárií kvetou nyní ve velkém. Jen za letošní dva zářijové týdny se Cebii podařilo u ojetin dovezených ze zahraničí odhalit 2443 havárií za 231 milionů korun. „Kdyby si lidé tato auta koupili a o havárii nevěděli, hodnotu vozů by přeplatili o zhruba 73 milionů korun. Na každém voze by kupující prodělal v řádech desítek tisíc korun,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už tři desítky let pomáhá lidem bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetin. Dodává, že nyní se lze setkat i s tisíci podvody týdně a počet podvodů roste kvůli zasažení trhu ojetin koronavirovými opatřeními na jaře, kdy byla omezená možnost kupovat auta a prodejcům klesly tržby. Ještě silnějším důvodem je podle Pajera to, že ojetiny začaly zdražovat a lidé chtějí za větší peníze mladší a méně ojeté auto bez známek poškození. Mladých ojetin je ale nedostatek a ze zahraničí se k nám dovážejí čím dál starší auta. Někteří prodejci se tak ve snaze zajistit si zisk a uspokojit přání zákazníka uchylují k zatajování havárií, stáčení tachometrů či uvádění falešného roku výroby, kdy tímto způsobem zpravidla vozidlo omladí o rok či dva (často uvádějí rok uvedení do provozu, který nemusí být totožný s rokem výroby).

Stočený tachometr vyjde kupujícího v průměru na 90 000 Kč

Stočený tachometr má zhruba třetina ojetin, které se prodávají. Jejich cena je v průměru navýšená o 20 %, v průměru cca o 45 000 Kč. Dalších 20 %, tedy dalších v průměru 45 000 Kč si pak v následujících letech vyžádají nečekané opravy a údržba, která souvisí s vyšším kilometrovým nájezdem. Kromě toho se prodávají auta, která jsou po totální havárii svařená dohromady z více havarovaných vozů a mají pozměněnou identitu. K tomu každé páté dovezené ojeté auto vykazuje ve skutečnosti jinou zemi původu, než kterou uvádí prodejce. Nejčastěji se falšuje německý nebo český původ, po kterých je větší poptávka a které ženou cenu vozu automaticky nahoru.

Přesto je ale možné si i nyní pořídit kvalitní ojetinu. Koupit se dá jak ve velkém či menším autobazaru, tak třeba i od vašeho známého. Buďte ale vždy obezřetní. „Hodně podvodů se děje na úrovni, kdy auto prodává známý známého. Nákup auta od fyzických osob je mnohem rizikovější, než v autobazaru,“ varuje Martin Pajer z Cebia. Dodává, že samotný fakt, že auto prodělalo například menší havárii či má stočený tachometr, ještě nemusí nutné vést k tomu, abyste si auto nekoupili. Je však potřeba znát jeho skutečný stav a případně ho koupit za adekvátní cenu.

Nejčastěji se falšuje německý nebo český původ auta

Prověřte si minulost auta na internetu