Konec léta je ideální doba pro refinancování hypoték. Češi umí najít nejlepší nabídky

● Mrkněte, co vám nabízí vaše banka. Ze zákona vám musí dát vědět 3 měsíce dopředu, většinou to ale budete mít v mailu už 12 měsíců předem.

● Určitě koukněte i na konkurenci. Přes internet je to nejrychlejší, na webech poskytovatelů hypoték obyčejně najdete hypoteční kalkulačku. A nezůstaňte jen u bank. Je řada nezávislých firem, které někdy spolupracují přímo s bankou, ale díky mizivým nákladům na provoz vám hypotéku zprostředkují levněji. Například příznačně pojmenované Refinanso .

Na co si dát pozor?

● Ale pozor, mnoho poskytovatelů do RPSN nepočítá například náklady na pojištění nemovitosti , i když bez něj hypotéku nedostanete. Cena pojistky může být totiž různá. Solidní banka ale započítá aspoň jeho průměrnou výši.

● Podmínkou získání nejlepších úrokových sazeb je často pojištění schopnosti splácet. Ve většině případů ho platíte měsíčně, ale občas ho musíte zaplatit celé předem. Například při úvěru na 2.000.000 to bývá 66.000. Je to tak trochu podfuk, neboť o tuto částku vám poskytovatel částku navýší (pokud ji nezaplatíte hned) a o to víc nakonec zaplatíte na úrocích.