Jak připravit kolo na sezonu? Buďte pečliví, radí Kreuziger

Jedním z prvních kroků by mělo být i důkladné umytí kola. „Pokud bylo používané ve škaredém počasí nebo hodně jezdilo v písku, je nutné vymýt ložiska a promazat v nábách, ve středu, aby to nepraskalo,“ radí Kreuziger. „Pokud je kolo starší, je potřeba mrknout i na lanka a bovden. U kotoučových brzd to chce doplnit tekutinu do hydraulických brzd.“

U kola je to podobné jako třeba s autem. Snazší úkony zvládnete sami, ale složitější záležitosti byste ve vlastním zájmu měli nechat na servisu. „Výměnu plášťů nebo duše si můžeme udělat doma, zato doplnění tekutiny do brzd nebo výměnu řetězů či ložiska bych svěřil servisu,“ poznamená Kreuziger.

Odborný servis by kolo mělo dostat i v případě, že jste na něm jezdili celou zimu. Rozhodně to není „polehčující okolnost“ pro to, abyste přípravu na sezonu vynechali. Naopak. „Kolo v zimě trpělo, jezdilo v soli či blátě,“ připomíná Kreuziger. „V tomhle případě je dobré ho rovnou nechat zkontrolovat experty. Nám samotným by to zabralo spoustu času a nerozumíme tomu tak jako mechanici v servisu.“