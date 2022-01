Internet 5G konečně i na doma. Sami si ho zapojíte a můžete hned surfovat

Svým majitelům nabídne O2 5G Box nejen atraktivní design , ale především výkonnou Wi-Fi 6 , díky které se k novému modemu může připojit až 30 zařízení. „Zprovoznění O2 5G Boxu je přitom velice snadné a zvládne ho opravdu každý. Stačí vyndat modem z krabice, zapojit ho do zásuvky a můžete hned začít surfovat,“ říká Markéta Popelková, produktová manažerka z O2. Návštěva technika a vrtání nejsou vůbec zapotřebí.

Nové zařízení přináší do českých domácností stabilní a rychlý internet vzduchem s rychlostí 50 Mb/s. To je rychlost, která odpovídá nejoblíbenějšímu tarifu mezi zákazníky O2 a bez problémů uspokojí potřeby běžné domácnosti. „S pokračujícím pokrýváním Česka sítěmi 5G, modernizací a zvyšováním kapacity naší mobilní sítě plánujeme do budoucna rychlosti navýšit,” dodává Čejka.