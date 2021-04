Galerie Butovice i dnes získává nové nájemce a otevírá nové obchody

Kvůli vládnímu nařízení mají sice obchodní centra nyní omezený provoz, ovšem jakmile to situace dovolí, mohou se zákazníci OC Galerie Butovice těšit na osm nových míst, kde udělat sobě i svým blízkým radost. „Za posledních pět měsíců jsme pronajali přes 1000 m2 prodejní plochy v průměrné délce nájmu čtyři a půl roku,“ říká Michaela Šlégrová, ředitelka OC Galerie Butovice. Ukazuje se tak, že nakupování v kamenných prodejnách ani v této složité době není konec. Zcela jistě ne v Galerii Butovice, která má silný potenciál. Je jím velká spádová oblast, zahrnující více než 130 tisíc koupěchtivých obyvatel a snadná dostupnost autem, metrem i pěšky. Oblast, v níž centrum leží, patří mezi jednu z nejmladších v metropoli, s nízkým věkovým průměrem. Nájemce navíc lákají nově plánované projekty na zatraktivnění obchodního centra, jakými jsou například revitalizace interiéru i exteriéru nebo digitalizace. Noví nájemci se mohou těšit také na nadstandardní servis i vztahy.

Před nedávnem následovalo OC Galerie Butovice trend běžný v západní Evropě a proměnilo se v centrum volnočasových aktivit i kvalitního stravování. Přilákalo tak i nové obchody a služby, které tu v posledním půl roce našly svoje nové působiště. Patří mezi ně oblíbený e-shop Bonami, který má nyní i kamennou prodejnu, a to právě v tomto nákupním centru. Nabízí se zde vše pro krásné bydlení. Počátkem března v centru přibyl také obchod kvalitních domácích potřeb Orion. Jde o tradiční, ryze českou společnost, která své zboží prodává v prvním patře. Další novou značkou je Dedoles – veselé ponožky. Tyto ponožky, které nemají stejnou do páru, bude již brzy možné pořídit v přízemí centra, naproti prodejny Tchibo. Vedle ponožek tu budou ke koupi i roušky, trenýrky, dětské punčocháče a mnoho dalšího zboží plného barev. Rovněž v přízemí otevřela i nová prodejna šperků a hodinek Apart. Pořídit tu bude možné jak módní šperky ze stříbra a zlata za příznivé ceny, tak i luxusní produkty, zdobené diamanty a jinými drahými kameny, které uspokojí i náročnější klienty.