Cykloasistence potěší nové i stávající klienty Kooperativy

Cykloasistence zdarma získají noví i stávající klienti Kooperativy, kteří mají svůj majetek pojištěný ve variantě KOMFORT. A jak to funguje? V případě závady jízdního kola nebo nehody zavoláte asistenci, drobnější opravy technik zvládne na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu, domů nebo do jiného vámi určeného místa až do vzdálenosti 50 km. A cykloasistence pomůže třeba i v případě lehčího úrazu. Asistenční službu můžete využít i v zahraničí, a to do vzdálenosti 30 km od českých hranic. Limit plnění pro jeden asistenční zásah je 10 000 Kč, v případě nezletilé osoby dokonce 15 000 Kč. Vylepšení se dočkaly také majetkové asistenční služby, do kterých Kooperativa zahrnula nové řemeslné práce a rovněž zvýšila poskytované limity plnění.