Creditas chce být víc, než skvělá banka pro spoření: nově nabízí hypotéky a nejlepší dětské účty

Při výběru té správné hypotéky je důležité se soustředit na úrok, poplatky a rychlost vyřízení. Úvěr od Banky CREDITAS vychází mezi nejlepšími na trhu. „Prvním faktorem je logicky sazba, ta začíná na 2,09 % ročně. Vstřícná je ale i poplatková politika. Za běžný účet se u nás nic neplatí a klient může kdykoliv předčasně splatit libovolnou část úvěru bez sankcí a poplatků,“ říká ředitelka komunikace Banky CREDITAS Lucie Brunclíková. Zdůrazňuje zároveň rychlost vyřízení. Klientovi se vším pomůže odborný bankéř a od žádosti do čerpání hypotéky to může trvat třeba jen 14 dní.

U CREDITAS klientům nenutí konkrétního poskytovatele pojištění nemovitosti. Může si vybrat takovou pojišťovnu, jejíž nabídka je pro něj nejvýhodnější. CREDITAS poskytuje hypotéky s pevnou sazbou, s fixacemi na 3, 5, 7 nebo 10 let. Výše úvěru může být až 90 % hodnoty zastavené nemovitosti s tím, že úvěr může být zajištěn i více nemovitostmi. Kromě hypotéky na bydlení je v nabídce i hypotéka na investici, kdy se nemovitost využívá k pronájmu, a také tzv. americká hypotéka, což je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí.

Děti dnes v mnoha ohledech dospívají dříve. Projevuje se to i jejich zájmem o vlastní bankovní účet. Podle průzkumu Banky CREDITAS jen 5 % z nich vlastní účet nechce, zbytek ho buď má, nebo by ho chtěl. Klíčový je přitom mobil: s ním chtějí ovládat účet, mít zde chytré přehledy a platit s ním v obchodech. Za nejpodstatnější vlastnosti účtu považují vysoké úročení a výběry z bankomatů zdarma. Tato zjištění banka zohlednila při vytváření svých dětských produktů pod značkou Richee Junior.

V nabídce jsou hned dva nové účty pro děti. Richee účet Junior a Spoření Richee Junior. Běžný účet je určen dětem ve věku 6–17 let, spořicí již od narození. Výhodou je, že rodiče mají přes své internetové bankovnictví a mobilní aplikaci CREDITAS nebo Richee přehled o tocích peněz a mohou také nastavovat limity.

Richee účet Junior je bez poplatků, a to včetně výběrů z bankomatů kdekoli na světě. Část zůstatku do 50 tisíc Kč se úročí 1,5 % p.a. Ovládání je přes intuitivní aplikaci Richee či internetové bankovnictví, ke kartě lze zřídit službu Google Pay pro placení mobilem. Spoření Richee Junior má vysokou sazbu 1,8 % p.a., a to bez omezení výše vkladu.

„K novému Richee účtu Junior je malý dárek a soutěž o roční kapesné a nový iPhone,“ říká Lucie Brunclíková z Banky CREDITAS.