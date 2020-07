Co je dekarbonizace motoru vodíkem a proč ji potřebujete pro své vozidlo?

Dekarbonizace motoru je odstranění nečistot ve spalovacím prostoru motoru, které vznikají spalováním paliva a šíří se ze spalovacího prostoru do dalších částí motoru, výfukového potrubí a filtru pevných částic. Právě tyto nečistoty mají za následek předčasné opotřebení motoru a dalších částí vozidla. Výsledkem je snížení výkonu, zvýšení emisí a následně nutná oprava v autoservisu, jejíž náklady mohou dosáhnout až do výše několika desítek tisíc korun. „Doporučuji provádět dekarbonizaci po nájezdu 20 až 40 tisíc kilometrů. Pokud jezdíte krátké trasy, je dobré provést dekarbonizaci po 20 tisících ujetých kilometrů, při delších trasách každých 40 tisíc kilometrů“, říká Petr Rybníček, provozní ředitel SHERLOG Technology, a.s.