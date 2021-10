Chcete znát historii vozu? U Cebia dostanete základní informace zdarma

Pokud si plánujete koupit ojetý vůz, neměli byste zapomínat na prověření jeho historie ještě před tím, než podepíšete kupní smlouvu. Jde o velice jednoduchý krok, díky kterému se můžete o autě dozvědět řadu informací, které vám prodávající často neřekne. Prodejci ne vždy ví vše o tom, co vozy zažily a jak se s nimi zacházelo. A pokud to vědí, velice často to před kupujícími zatajují. Ti se tak nedozví o více než 99 % havárií, což ukazují opakované analýzy stovek tisíc vozidel na českých inzertních portálech.