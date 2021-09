Chcete proniknout do světa peněz a těch, co jim vládnou? Teď máte příležitost

Finanční management je určen všem, kteří chtějí získat uplatnění ve finančním sektoru nebo řídit finance v podniku. Program propojuje teoretické znalosti a praktické dovednosti pomocí přímého zapojení studentů do firem, bank a dalších finančních institucí formou rozsáhlé praxe. V programu se naučíte, jak fungují finanční a kapitálové trhy a jak efektivně řídit finance podniku. Dozvíte se, jak založit firmu a jak ji efektivně řídit. Více nám program přiblíží jeho garantka, doc. Irena Jindřichovská.

Musí mít uchazeč za sebou předchozí ekonomické vzdělání? Uchazeč nemusí mít přechozí ekonomické vzdělání, i když to pro něj může být určitou výhodou při chápání nové látky. Výhodou je také předchozí praxe, protože si student má kam zařadit nové informace.

Co si máme představit pod pojmem „profesní zaměření“? Profesní zaměření znamená, že dochází k intenzivnímu propojení studentů s odbornou praxí již během studia. V rámci této praxe pracují v různých podnicích, kde mohou uplatnit své znalosti. Často se stává, že již během studií poznají svého prvního zaměstnavatele.

Jak probíhá přijímací řízení?

Výjimečně na akademický rok 2021/2022 MUP ruší přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských programů v češtině. Například do bakalářského studia Finančního managementu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity.