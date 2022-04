Česká mincovna vzdává hold zlatým medailistům z Letních olympijských her v Tokiu

Na slavnostní ražbu sportovních mincí z cyklu Olympijské hry v Tokiu, který je věnován zlatým medailistům a medailistkám, přijali pozvání k ražbě pánové Jiří Lipták, Jiří Prskavec, David Drahonínský a Adam Peška. Mince tenistek bude Česká mincovna razit později.

Česká mincovna v Jablonci nad Nisou razí nejen české oběživo, pamětní zlaté a stříbrné mince pro ČNB, ale nabízí také vlastní produkty. „Jak se sluší a patří, mezi nejnovějšími personami najdete v mimořádné emisi naše vítěze z Tokia. Je to už počtvrté, co mincovna tímto způsobem úspěchy českých sportovců připomíná,“ poznamenal člen představenstva a obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix s tím, že v cyklu jsou vždy také sportovci z paralympiády.

Celá emise vychází v nákladu 200 zlatých s váhou ¼ troyské unce a 500 stříbrných o průměru 34 mm a váhou 16 gramů. Druhá strana všech mincí je jednotná. Numizmatici zaměření na sportovní tématiku s pěti kruhy se už mohou těšit opět na výjimečnou emisi.

„Jsme nesmírně rádi, že si ve svém nabitém programu našli sportovci čas a přijeli,“ oceňuje šéf marketingu Jaroslav Černý významnou návštěvu s tím, že poprvé se taková ražba uskutečnila v roce 2012 po olympiádě v Londýně.

Sportovci brali ražbu svých mincí jako výjimečný moment

Jedním z prvních, kdo se chystal mince koupit, je olympijský střelec. „Už mám nějaké rezervované, ale budu jich potřebovat určitě víc,“ potvrdil zájem Jiří Lipták. Jak jej v návrhu zachytil autor Martin Dašek, je spokojený. „Nemusel jsem nic připomínkovat. Bylo to na první dobrou,“ dodal olympionik. To Jiří Prskavec žádal při přípravě sádrového návrhu razantní úpravu: „Pan Jiří Dostál mi udělal strašně velké svaly, chtěl jsem menší a teď je to moc hezký,“ zálibně si prohlížel lupou svou první zlatou minci.

Zlatý olympionik ve vodním slalomu Jiří Prskavec - zleva - v diskusi nad sádrovým modelem s akademickým sochařem Jiřím Dostálem. K lisu je doprovodil výrobní ředitel České mincovny Stanislav Bachtík. Foto: Česká mincovna

Rodina Adama Pešky si návštěvu v mincovně a její prohlídku včetně kabinetu po skončení ražby náležitě užívala. „Je to velmi slavnostní pocit. Pro Adama i nás taková další třešnička na dortu. Olympiáda to všechno spustila, ale už se postupně připravujeme na další a sbíráme potřebné body,“ potvrdila chuť Adama do dalších bojů jeho maminka Ivana Pešková.

David Drahonínský získal v Tokiu zlato i stříbro a obě medaile také do mincovny přivezl. A nejen to, všem přítomným ukázal i svůj kladkový luk. „Na základní škole jsme se o našich mincích učili a teď mám minci se svým ksichtem, tak to můžu už do důchodu,“ vtipkoval s nadsázkou lukostřelec.