Čerství STIKEEZ – nasbírejte si plnou lednici!

Hledáte novou zálibu, která propojí zábavu i vzdělávání? Pak je nová sběratelská akce od Lidlu přesně pro vás! Do prodejen Lidl se totiž vrací oblíbené postavičky STIKEEZ, tentokrát zaměřené na čerstvé potraviny. Sestavu čítající celkem 24 figurek tvoří například vejce Sunny, mléko Milly, máslo Buddy, ryba Frank nebo avokádo Avi. Na konkrétních příkladech tak můžete svým dětem ukázat, kterým potravinám svědčí chlad a jak nejlépe je uchovávat. Celou partu čerstvých kamarádů můžete po nasbírání umístit do sběratelského alba, které je právě ve tvaru lednice nebo je mít přímo u sebe ve sběratelském pytlíku.

Všechny postavičky můžete umístit do sběratelského alba ve tvaru lednice

Postavičky je možné získat nákupem nad 300 Kč, za nákup nad 1 500 Kč si můžete k nákupu vybrat sběratelské album ve tvaru lednice, nebo sběratelský pytlík zdarma až do vyčerpání zásob. Sběratelská akce začíná už v pondělí 8. března a potrvá do neděle 4. dubna, nebo do vyčerpání zásob. Bližší informace najdete na https://www.lidl.cz/informace-pro-zakazniky/spotrebitelske-souteze/stikeez