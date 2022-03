Central Group zastavuje prodej bytů Rusům a nabízí pomoc pro Ukrajinu

Obecně platí, že politika do byznysu nepatří. Pokud však barbarská politika vedení Ruska a Běloruska vyvolala válku a utrpení pro miliony lidí, tak byznys musí v rámci svých možností reagovat. Proto se Central Group rozhodl k bezprecedentnímu kroku, kterým je až do odvolání zastavení nabídky a prodeje bytů ve všech svých projektech občanům Ruska a Běloruska. Výjimku mohou mít pouze ti, kteří se písemně distancují od politiky svých vlád vůči Ukrajině. Odmítnutí agrese je důležitější než zisk „Toto rozhodnutí bude mít pro nás samozřejmě výrazné finanční dopady, protože v projektech nás i všech ostatních developerů v Praze tvoří Rusové nezanedbatelné procento kupujících. Ale důležitější než zisk, je v této krizové době vyjádřit jasné odmítnutí agresivní válečné politiky, která ohrožuje samotnou podstatu naší západní civilizace,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Central Group na trhu působí již 28 let a za tu dobu společnost postavila v Praze nové bydlení pro více než 40 tisíc lidí. Veškeré vydělané prostředky firma investuje do dalšího rozvoje a nečerpá žádné úvěry. Každoročně platí českému státu stamilionové částky na daních a mnoha desítkami milionů každý rok také přispívá na obecně prospěšné účely a realizaci veřejných staveb. 20 milionů Ústavu pro péči o matku a dítě Central Group již 15 let pomáhá Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Společnost založila a je hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí a jeho prostřednictvím již přispěla na různé lékařské programy tohoto specializovaného zdravotnického zařízení téměř 20 milionů korun. „Jsem moc rád, že jsme s vedením Ústavu pro péči o matku a dítě domluvili speciální program péče o těhotné ženy a novorozence z Ukrajiny. Náš celý letošní příspěvek bude směřován na tento program a moc děkuji vedení nemocnice v Podolí za maximální vstřícnost a nasazení,“ dodává Kunovský.

Asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny



Z Ukrajiny k nám proudí výrazná uprchlická vlna, která může v blízké době zcela nekontrolovatelně narůstat. Central Group bohužel nemá v současné době k dispozici dokončené volné byty, které by pro dočasné ubytování uprchlíků mohl nabídnout. Všech zhruba 600 bytů v sedmi lokalitách po celé Praze, které má nyní v nabídce, je teprve ve stádiu výstavby. Dokončené byty jsou vyprodány a nové se kvůli extrémně složitému povolování do nabídky dostávají jen velmi pomalu.



Co je však schopen Central Group okamžitě nabídnout, je komplex tří komerčních budov ve Vysočanech v Praze 9, a to přímo u stanice metra. Jedná se o dřívější komplex Komerční banky, který firma čerstvě koupila jako investici na pronájem s budoucím využitím pro bytovou výstavbu. Nyní jsou tyto nemovitosti volné a prakticky okamžitě k dispozici pro velmi variabilní využití, například pro zřízení velkého asistenčního centra pro uprchlíky. A mohly by tak pomoci v současné krizové situaci.