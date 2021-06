Aukce nemovitostí: pozor na provize

Prodávat nemovitost prostřednictvím aukce je v posledních měsících stále více trendy. Je to férové řešení situace, kdy se o jednu nemovitost uchází více zájemců. Protože poptávka po koupi nejen bytů, ale třeba i chalup je obrovská, nebylo by správné prodat nemovitost tomu, kdo jako první zavolal makléři. Naopak existuje celá řada kritérií, podle kterých se dá vybrat ten nejlepší kupec. Hlavním faktorem je určitě cena, kterou je kupující ochoten zaplatit. Dále je třeba vzít v úvahu rychlost prodeje, pokud majitel na prodej spěchá. Nebo naopak možnost zůstat v nemovitosti ještě několik měsíců po prodeji v nájmu, protože prodávající čeká na své nové bydlení. V aukci, které posledních šest let pořádá realitní síť RE/MAX se právě na tyto kritéria hledí.

Jenže v některých případech se objevují aukční modely, které místo nejlepší služby pro prodávajícího mají vygenerovat jen příjem pro realitní kancelář. V čem je háček a proč RE/MAX jako leader aukčního modelu prodeje najednou nabádá k opatrnosti? U některých aukčních modelů si realitní kancelář účtuje kromě běžné provize ještě třetinu z navýšení, kterého se dosáhne v aukci. Taková částka je naprosto neúměrná a vede pořádajícího k tomu, aby dosáhl maximálního optického navýšení ceny. V praxi to znamená, že makléř schválně nastaví prodejní cenu velmi nízko. Klientům vysvětlí, že nízká cena přitáhne více zájemců. Jenže to vůbec neznamená, že se výsledná prodejní cena vyšplhá závratně vysoko. Z optického navýšení těží hlavně realitní kancelář, která získá mnohem větší odměnu než v případě, že se nemovitost začne prodávat na reálné, tržní ceně. Proto například RE/MAX v rámci své RE/MAX Aukce počítá standardní provizi makléře z celkové prodejní ceny. Takový přístup je transparentní, férový a klient ještě výrazně ušetří.

Další specialitou je, když někdo tvrdí, že zná cenu nemovitosti za pět, deset let. Takový odhad je možná líbivý, ale zcela jistě imaginární. Nikdo nedokáže predikovat přesný vývoj ceny nemovitosti do budoucna. Je to stejné, jako byste tvrdili, že znáte cenu vybraných akcií, sběratelského předmětu nebo třeba bitcoinu. Příslib obrovského zhodnocení je opět jen prázdným lákadlem na netušící klienty.

Tyto tři body: nesmyslná provize 1/3 z navýšení, schválně podstřelená počáteční cena v aukci a fiktivní budoucí hodnota jsou faktory, které z jinak správného prodejního modelu dělají klam. Třetinová provize z navýšení je model výhodný jen pro jedinou stranu a to realitku. Naopak kupující ani prodávající z takto nastavené aukce žádnou zásadní hodnotu. Proto je třeba při domlouvání si prodeje nemovitosti včas ověřit, s kým budete spolupracovat a za jakých podmínek.