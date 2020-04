Andrea Bocelli – zpěvák s velkým srdcem

Jeho nadace ABF (Andrea Bocelli Foundation ), která vznikla v roce 2011, aby ulehčila lidem v obtížích v důsledku nemocí, chudoby a sociálního vyloučení, nyní během několika dní od zahájení kampaně shromáždila ve prospěch nemocnice v Camerinu 100 000 EUR, což umožnilo nákup 4 plicních ventilátorů. Díky neuvěřitelné štědrosti dárců pokračuje ABF v získávání finančních prostředků na podporu a nákup vybavení a ochranných pomůcek a prostředků do dalších nemocnic a oddělení určených pro léčbu pacientů s COVID-19. Novým cílem nadace je opatřit pro tyto účely dalších 50 000 EUR a dále svojí činností naplňovat ideály solidarity a naděje, víry v to, že pokud se lidé spojí, dokáží překonat i ty nejtěžší zkoušky.

Součástí podpory projektů nadace ABF jsou také příjmy z prodeje vstupenek na koncerty Andrea Bocelliho. Z každé prodané vstupenky diváci této nadaci přispívají 1 Eurem, u nás je to z každé vstupenky na koncert, který proběhne 29.5.2021, částka 25,-Kč.

Před několika dny pak potěšil své příznivce vystoupením ve speciální epizodě „The Late Late Show“ Jamese Cordena s přiléhavým názvem „Homefest“, v níž se řada slavných hudebníků z celého světa snaží zvednout svým fanouškům náladu a inspirovat je, aby v rámci boje proti pandemii Covid-19 zůstali stejně jako oni doma a zabránili tak dalšímu šíření viru. K tomuto pořadu se Bocelli připojil prostřednictvím videa ze svého domova v Toskánsku, odkud dojemným podáním slavné písně Con Te Partiró (Time to Say Goodbye) nabídl divákům poselství naděje. „Buďme pozitivní, zůstaňme silní a věřme, že to brzy přejde“, vzkázal na závěr.