Přestože podle aktuálního průzkumu společnosti ESET má bezpečnostní software již bezmála 9 z 10 uživatelů osobního počítače, stále se značná část veřejnosti domnívá, že je zbytečný. Nejen z toho důvodu přibyla v nové verzi ESET Internet Security i funkce přehledu detekovaných hrozeb, počet zkontrolovaných e-mailů, webových stránek či dokumentů. Uživatelé tak snadno zjistí, čemu všemu počítač čelil v době, kdy s ním pracovali.

Mimo to ale bezpečnostní aplikace od ESETu nabídne řadu oblíbených funkcí. Monitorování domácí sítě dává uživateli přehled o tom, jaká zařízení se do jeho sítě připojují. Mimo to umožňuje nejen test routeru, ale i připojených zařízení na potenciální zranitelnosti.

Eset software

Mezi další funkce patří například UEFI skener. UEFI je náhrada BIOSu u moderních základních desek. Pokud by malware toto rozhraní mezi hardwarem a operačním systémem infikoval, představovalo by to pro uživatele značné a zároveň velmi těžce identifikovatelné riziko. Nové verze bezpečnostních produktů rovněž obsahují vylepšenou ochranu proti ransomware.

I v nové verzi si ESET Internet Security zachoval minimální nároky na systém při zachování optimální kombinace správné detekce, rychlosti a výkonnosti. Spolu s tím se zkrátila doba instalace, a naopak zvýšila četnost aktualizací virové databáze, která je pro ochranu na internetu nejdůležitější.

ESET Internet Security Zakoupíte u prodejců IT či na www.eset.cz za cenu 1 490 Kč za roční licenci.

Infobox: Zvažujete nákup nového počítače, notebooku nebo chytrého telefonu? Nezapomeňte na přibalení spolehlivé antivirové ochrany.