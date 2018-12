CzechTourism

Tento pátek 14. 12. vás Šimon Jelínek v posledním premiérovém dílu letošního roku provede křivolakými uličkami, romantickými průchody, náměstíčky, synagogami, rabinátem, židovským hřbitovem a dalšími významnými stavbami Židovské čtvrti v Třebíči. Oddejte se příběhům a magické atmosféře jediné kompletně dochované židovské čtvrti v Evropě zapsané mezi památky UNESCO.

Milovníkům přírody, hor a výletů s krásnými výhledy do krajiny doporučujeme díl Modrá hřebenovka, jehož premiéra proběhla minulý týden. Příběh cestáře, jehož sen založit síť turistických stezek se stal skutečností, znovu ožívá v každém kroku nadšených turistů více než sto let. Nechte se inspirovat při plánování krátkých výletů i pořádných túr a podívejte se, co všechno můžete na cestě zažít.

FOTO: CzechTourism

Připomínáme, že na další premiérové díly se můžete těšit zase po novém roce od 4. 1. opět každý pátek v 9:00 na Stream.cz a v pořadu Rodinka.

Seriál Česko země příběhů vznikl za přispění prostředků ze státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism.

