Jednalo se zejména o stanice WallBox eHome a eNext určené pro domácí aplikace. Komplexní komerční řešení pak nabízí řada eVolve Smart (jak pro montáž na zeď, tak stojanové provedení), která již dokáže nabíjet až 2 automobily zároveň, navíc se postará o zúčtování dodané energie. Řada eVolve je tedy určena do veřejně přístupných míst, případně pro nabíjení firemních flotil.

Stánek společnosti Elexim na e-Salonu

FOTO: Elexim, a.s.

Nejvýkonnější řadou je pak rychlonabíječka Raption 50, která výkonem 50 kW dokáže doplnit energii již během desítek minut. Na jaře roku 2019 pak tuto řadu obohatí nabíječka Raption 150, s výkonem až 150 kW, která přinese další zkrácení času nabíjení až na 15 minut.

Nabíječky eVolve Smart a WallBox eNext (zleva)

FOTO: Elexim, a.s.

Společnost Elexim, a.s. se přes svou téměř dvacetiletou historii zabývá emobilitou poslední dva roky. Za tu dobu však nasbírala spoustu zkušeností a nyní spolupracuje na projektech s předními hráči v tomto segmentu. V současné době se připravuje komplexní dodávka nabíjecích stanic řady eVolve do všech výrobních závodů Škoda Auto a.s. v ČR. Více na www.elexim.net