LG

Výrobci televizorů již přes dvacet let usilují různými technologickými postupy o co nejdokonalejší obraz. Vývoj pokročil a dnes máme na trhu díky společnosti LG další generaci aktivních obrazovek - OLED (Organic Light Emitting Diode), využívající jako zdroje světla speciální organické materiály. Jejich kombinací s filtry obsahujícími klasická stálá barviva byl odstraněn problém životnosti těchto panelů, ta je dnes prakticky stejná jako u konkurenčních LCD obrazovek. LG OLED je nejmladší komerčně využitou technologií, přesto si za relativně krátký čas vydobyl všeobecné uznání jako dosud nejvyšší dosažená kvalita televizního obrazu. Hlavní předností LG OLED TV je vynikající kontrast a dokonalé barevné podání obrazu.

Ilustrační obrázek 1

FOTO: LG

Máme se bát?

Úspěch technologie OLED nedává spát konkurenci vyrábějící stále LCD obrazovky. Samozřejmě, že i oni vylepšují své produkty, v poslední době například použitím nanočástic (tzv. kvantových bodů) ve složení barevných filtrů. Základní princip LCD zobrazování ale zůstává stejný a s ním i známé nedostatky. Nepřehlédnutelná je ovšem i snaha těchto firem technologii OLED „pomluvit“ zdůrazňováním jejích údajných slabých míst. Především jde o nebezpečí tzv. zbytkového obrazu, označovaného také jako „vypálení“. Pokud na libovolném displeji necháme dlouho zobrazen nějaký statický motiv – třeba tabulku – může na zobrazovacích elementech zůstat zbytkový elektrický náboj, který zapříčiní, že jakýsi obrys, „duch“ tohoto motivu, zůstane po nějakou dobu zachován i při reprodukci jiného obrazu. K tomuto jevu může dojít u jakékoliv obrazovky, tedy i LCD.Výrobci LCD přijímačů proto rádi publikují různé „nezávislé“ testy, které mají tento problém dokázat. Věc má ale háček: aby k „vypálení“ došlo, museli bychom televizor užívat nestandardním způsobem, tedy třeba jako monitor počítače (mnohahodinové zobrazení plochy s ikonami) nebo jako reklamní panel někde v prodejně.

Ilustrační obrázek 2

FOTO: LG

Pozor na písmenka

A spíše úsměvná poznámka na závěr: výrobci LCD televizorů sice na technologii OLED nenechávají „nit suchou“, přesto své novinky pojmenovávají tak, aby název u nepoučeného zákazníka vyvolával dojem příbuznosti právě s obrazovkami OLED. Ať už jde o QLED (Samsung, TCL) nebo ULED (Hisense), sázka na „přehlédnutí“ se více než nabízí. Ale nenechte se mýlit. I v novém kabátě s mimikry jde stále o staré známé LCD se všemi systémovými neduhy. Samozřejmě, žádný technický produkt není stoprocentně dokonalý, a to platí i pro obrazovky OLED. Nicméně by bylo velkou škodou nechat se zveličováním údajných slabin připravit o to nejdůležitější: nejvyšší kvalitu, k níž se televizní technika zatím dopracovala. A tou je právě technologie OLED, což prokazují nejen recenze a hodnocení odborného tisku, ale i zkušenosti uživatelů. Jen loni se celosvětově prodalo okolo 2 milionů OLED televizorů (což s ohledem na vyšší ceny není zanedbatelné), pro letošní rok se předpokládá asi padesátiprocentní nárůst. I to jistě stojí za zamyšlení: pokud by OLED opravdu byl tak problematický, jak se nám výrobci LCD snaží vsugerovat, mělo by o něj zájem stále více lidí na celém světě?

Pavel Schiller