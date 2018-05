HANÁK NÁBYTEK, a.s.

Značka HANÁK nedávno publikovala své nové ukázkové byty formou virtuálních prohlídek. Ty hned vzbudily obrovskou pozornost, protože názorně představují to nejlepší ze sortimentu HANÁK a inspirují celkovým konceptem, takzvaným INTERIOR CONCEPTEM HANÁK.

Moderní kuchyně HANÁK v kombinaci laku a dýhy.

Reálně jsou tyto interiéry k vidění v největším českém showroomu HANÁK FORUM v pražských Čestlicích. HANÁK je v Česku považovaný za trendsettera a nastavuje (nejen) českým domácnostem laťku, jak by měly vypadat, pokud chtějí být kvalitně a ladně zařízené. Předvádí to ostatně i ve svých realizacích.

Ložnice, koupelnový nábytek a interiérové dveře HANÁK

Velmi se nám líbí i ekluzivní kolekce sedaček a například kuchyně jsou doplněny o nové modelů stolů se sladěnými židlemi HANÁK. Novinky se ale promítly i do ložnic nebo šatních skříních.

Interiér - kuchyně, obývací pokoj, stolek, sedačka a interiérové dveře HANÁK

Co mnozí stále neví, HANÁK vyrábí i vlastní interiérové dveře. Umíte si představit lépe vyladěný interiér než ten, kde jsou i dveře od výrobce dodaného nábytku? Jeden design, jeden materiál, jedna kvalita. V tom je HANÁK bezkonkurenční.

Otevřená šatna HANÁK

A co nového v rámci spotřebičů doporučovaných do kuchyní HANÁK? Prémiová značka AEG sloganem „Kuchyně, které šéfujete vy“ nabízí vše, co potřebujete – precizní ovládání, skvělý výkon při nízké spotřebě, rychlost a vysokou míru samostatnosti. Začneme multifunkčními parními troubami.

Set vestavných spotřebičů AEG Mastery

Díky multifunkční parní troubě odhalíte skutečný chuťový potenciál potravin. Příprava pokrmů v této troubě zvýrazní přirozenou chuť každé ingredience a zachová jeho barvu a strukturu. Vaření v páře uchovává vitaminy, stopové prvky a živiny. Pokrmy není třeba výrazně solit či kořenit.

Indukční deska AEG Mastery

Indukční desky AEG Mastery jsou rychlé, přesné a dokonale flexibilní. Díky kompaktnímu designu skvěle zapadnou do každé moderní kuchyně. Příjemně vás překvapí svým intuitivním ovládáním. Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridgeTM spojit do různě velkých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba.

Myčka Comfortlift s technologickou inovací nadzvednutí spodního koše

Nesmíme zapomenout ani na myčky nádobí ComfortLift®. Unikátní systém myček ComfortLift® umožnuje hladce nadzvednout spodní koš na nádobí na úroveň horního koše, není tak potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.