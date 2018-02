Freeride je návykový

Hromady čerstvého sněhu, patnáct pod nulou. A jedem, prašan se zvedá až pod bradu a zapadneš do něj hravě až po boky. A pak najednou přestaneš cítit pevný podklad pod nohama a točíš se volně jako obláček. Nádherný pocit! Od toho zážitku před pěti lety vyhledávám volný terén – pokud možno s prašanem. Můj manžel Jack našel freeridové trasy v Gasteinském údolí.

Mekka freeridu, daleko od hluku a shonu

Tak vzhůru na freeridový hot spot: Sportgasteine, kdepak jsi? Bezplatným skibusem se dostaneme k mýtnému stanovišti, pak k údolní stanici sportgasteinské lanovky na Goldberg. Nachází se jen dvacet minut od Bad Gasteinu, ale zato světelné roky od terénů pro začátečníky. Sportgastein je vysokohorský. Tady se scházejí freeridoví profíci, místní hrdinové, lyžařští průvodci, ok, a taky normální lyžaři. Jasné počasí, mírný vítr, všechno easy.

Freeriden in Gastein

FOTO: © www.oberschneider

Gastein je cool

Rychlý pohled po skupince okolo už dává tušit: Tam ten chce taky do terénu. Jezdi na rockerech, extra ohebné a široké lyže. Ten druhý s opáleným obličejem má ještě starý systém vázání a otvor v lopatce. Skupinka freeriderů přiznává barvu: Prkna, volné oblečení, zrcadlové brýle, každý s přilbou a batohem. Gastein je přitahuje všechny.

Langlauf im Angertal

FOTO: © Gasteinertal Tourismus GmbH, Creatina

Dummy spí, vyzkoušíme pípák

Dummy, náš malý kamarád, spí ve sněhu a čeká na pípnutí. Znáte to: Spustit test, složit sondu, pípákem vyhledat Dummyho a rychle sondovat. Testovací stanici pípáků najdete u dolní stanice lanovky. Nahoře má pak freeridová infozákladna dobrou zprávu: dnes je bezpečno.

Tři zlaté lyžařské trasy

Pro zahřátí se s Jackem pouštíme do lyžařské trasy 3, Golden Ride, dobrých 600 metrů a šťastný pocit v ranním slunci. Jack chválí moje krátké obloučky. Já mu závidím jeho sílu, i ve větrem slehlé peřině jezdí ten chlapík čistě jako ve filmu. Lanovkou Goldbergbahn II pak pokračujeme do výšky 2 650 metrů. Nádhera! To jsme ve freeridovém nebi Evropy? Nesčetné varianty tras do postranních údolí a podél sjezdovky Riders Paradise. Lyžařská trasa 1, Golden Powder, začíná na vrcholu a po 5 kilometrech se napojuje na lyžařskou trasu 2, Golden Rush. Super a doporučuji! Na mýtném stanovišti počkáme na skibus do Gasteinu. Krásný první den.

Winter in Sportgastein

FOTO: © Gasteinertal Tourismus GmbH, Marktl

Revír k vyřádění stranou od urovnaných sjezdovek

Na druhý den zůstáváme v Bad Gasteinu a stojíme před tabulí s panoramatickou mapou. Region tady hrdě prezentuje areál sjezdovek od Stubnerkogelu dolů do údolí Angertal a vzhůru na Schlossalm. Zajímají nás oblasti nad hranicí lesa a postranní údolí stranou od barevných linek sjezdovek. Ze Stubnerkogelu dolů do údolí Angertal a na prohlídku naproti do výšky 2 050 metrů na Schlossalm - tam je pár pořádných tras se širokými svahy, přírodními žlaby a křižujícími cestami. Z bílé peřiny nekoukají žádné zuby skalisek. Sníh je dobře slehlý. Svahy jsou dost protkané stopami. Nevadí, to je dobré pro svaly: jedeme a pilujeme techniku. Raději bych ležela. Už nemůžu. Ten den stojí za to! Jack brblá: Má hlad. Na horské chatě si na talíř naložíme horu špaget.

Schneeschuhwandern in Gastein

FOTO: © Gasteinertal Tourismus GmbH, Marktl

Může být někdy prašanu příliš?

Ha! Nový sníh. Metr přes noc. Jsme happy - a nejistí. Na plánu jsme měli Weißenbachtal. Ve sportovním obchodě Schober v Bad Gasteinu se ptáme lyžařského průvodce Roberta Lindebnera. Ten tuto oblast zná jako svoje boty. Jeho ustaraný pohled mluví za vše: „Dneska si užijte prašan na sjezdovce, pro zítřek se podíváme na předpověď počasí. Pak vám něco ukážu.“ Škoda, dnes večer už musíme domů. Ale dvě věci jsou jisté: speciální VIP túra v prašanu s Robertem A K TOMU freeridový camp pro ženy „Shades of Winter“ se Sandrou Lahnsteiner: Gasteine, přijedeme zas!

Informace: www.gastein.com/cz