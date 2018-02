Co by nemělo chybět v dílně kutila?

V dlouhých zimních měsících kutilové utíkají do svých dílen, které jsou pro ně přímo posvátným místem. Rádi v nich tvoří a při práci i relaxují. Co by nemělo ve správné dílně chybět? Jak by měla být optimálně sestavena? Zde máme několik rad.