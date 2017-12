Rozhodující jsou rychlost a kvalita tisku

Uživatel obvykle dokáže definovat jen velmi všeobecné požadavky na multifunkční zařízení, jako jsou cena, design, rychlost tisku či nízká hlučnost. Rád by však našel takový produkt, který bude v mnoha ohledech dosahovat nejlepší parametry. Často například řeší, zda zvolit inkoustovou nebo laserovou tiskárnu. Na českém a slovenském trhu je relevantním nezávislým hodnotitelem a pomocníkem při výběru nezisková organizace dTest, která vydává stejnojmenný magazín. V posledním testu 18 kancelářských zařízení získalo ocenění „nejlepší multifunkční inkoustová tiskárna“ v dané kategorii zařízení HP OfficeJet Pro 8720. Termální inkoustová tiskárna zvládne barevný tisk v profesionální kvalitě s náklady na stránku až o 50 % nižšími než u laserových tiskáren. Navíc snižuje spotřebu papíru s rychlým oboustranným tiskem tzv. duplex.

FOTO: HP Inc Czech Republic

U černobílého tisku dosahuje rychlost až 24 stran za minutu,u barevného až 20 stran za minutu. Majitelé HP OfficeJet Pro 8720 si v uživatelských hodnoceních rychlý, kvalitní a tichý tisk pochvalují. Zařízení disponuje i automatickým podavačem dokumentů na 50 listů. Právě parametru tisku věnuje v kategorii multifunkčních zařízení dTest významnou pozornost. Odborníci sledují například barvu, kontrast a ostrost výsledného produktu. Hodnocení tempa a rychlosti tisku spočívá v měření času, který uplynul od zadání tiskové úlohy do okamžiku, kdy vytištěné listy vystoupí z tiskárny. Přísně hodnocená je i odolnost tisku vůči vlhkosti u fotografií a textových dokumentů.

Konektivita nebo tisk z různých zařízení

Základním požadavkem současné moderní kanceláře je konektivita. Už jen připojení a instalace zařízení by měly být co nejjednodušší. HP OfficeJet Pro 8720 s technologiemi HP ePrint a Apple AirPrint umožňuje tisk ze široké palety smartfonů a tabletů odkudkoliv v kanceláři. Z mobilních zařízení s technologií NFC je možné tisknout jednoduchým dotykem bez nutnosti napojení na firemní síť. Řešení HP JetAdvantage Private Print zvyšuje zabezpečení informací a kontrolu přístupu k důvěrným tiskovým úlohám. Kopírování i rychlé oboustranné skenování do počítače, síťové složky nebo e-mailu je jednoduché a intuitivní. Dodejme, že optické rozlišení skenování je až 1 200 dpi a velikost skenu má plochu 216 x 356 mm.

FOTO: HP Inc Czech Republic

dTest přihlíží i k parametrům konektivity a uživatelské přívětivosti, hodnotí taktéž zpracování zadaných příkazů pro tisk, včetně změn formátu, barev nebo kvality. HP OfficeJet Pro 8720 tiskne na všechny běžné formáty papíru A4, A5, A6, B5 i obálky a všechny obvykle používané typy médií, jako jsou obyčejný kancelářský papír, fotopapíry, matný brožurový nebo profesionální papír, hrubý papír i lehký/recyklovaný papír. Černobílé i barevné výtisky ve špičkové kvalitě jsou odolné vůči vodě, rozmazání, vyblednutí a zvýrazňovačům.

Hodně muziky za málo peněz

Při zvažování parametrů multifunkčního zařízení jsou kromě zmíněného dilematu inkoust vs. laser ve hře i design, výkon a úspornost. A uživatelé neradi dělají kompromisy. HP Print Forward Design vyhovuje přísným požadavkům designu moderní kanceláře. Disponuje dotykovým 4,3palcovým barevným displejem a mnohé úlohy, jako například skenování po síti do síťové složky či emailu, tedy uživatel snadno zvládne nastavit a řídit intuitivně přímo na tiskárně. Co se týká spotřeby energie, zařízení HP OfficeJet Pro 8720 splňuje normu ENERGY STAR®. Je dimenzováno na tisk 30 000 stran měsíčně a až pro pět uživatelů v rušném kancelářském prostředí.

FOTO: HP Inc Czech Republic