Vánoční dárky se zanedlouho začnou skloňovat ve všech pádech. Šťastnější z nás již mají dárky nakoupené, ty ostatní to ještě čeká. Pokud však už teď nevíte, z čeho letošní Vánoce pokryjete, není hned nutné běžet pro půjčku. Pořízení dárků můžete zajistit s kontokorentem, který si můžete rychle, a především zdarma sjednat u Equa bank.

Kontokorent můžete čerpat až do výše 100 tisíc korun, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu. Jeho správa i využívání jsou rovněž zcela zdarma, platíte pouze úrok ve výši 16,9 % za skutečně využité prostředky. Výši kontokorentu si navíc můžete flexibilně měnit – zvyšovat nebo snižovat, a to prostřednictvím internetového bankovnictví.

Klidné Vánoce s pojištěním

Ocitnete-li se v nepříznivé finanční situaci vlivem ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti, uhradí za vás pojišťovna celou čerpanou částku kontokorentu. Cena pojištění přitom činí pouze 1 % z čerpané částky. Pokud kontokorent čerpat nebudete, neplatíte ani žádné pojištění.

