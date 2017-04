Světové vibrátory z Česka

Designérka Anna Marešová rozjela díky Zonkyho pomoci výrobu vlastních designových vibrátorů. Pro ČR s nimi nakonec získala prestižní designové ocenění Red Dot Awards, ačkoli to původně vypadalo, že je z finančních důvodů vůbec vyrábět nebude. Pak se Anna naštěstí dozvěděla o Zonky (www.zonky.cz).

„Po dlouhém odmítání v bance, kam jsem navíc šla v podstatě proti vlastnímu přesvědčení, jsem si nedělala velké naděje,“ vypráví dnes designérka. „Prostě jsem to zkusila, protože mi půjčování peněz od lidí připadalo zajímavé. Rozhodně lepší než papírování v bance jak někdy v minulém století. A vyšlo to, investory projekt zaujal a složili se na vývoj vibrátoru velice rychle,“ vzpomíná Anna Marešová.

Blázen do motorek

I Petr Burian z Brna v začátcích svého podnikání často slýchal, že je blázen a že ho motorky neuživí. Svůj první skútr značky Čezeta opravil v šestnácti letech a od té doby se už motorek a renovací zejména značek JAWA a Čezeta nevzdal. Vlastní dílnu doslova vydupal ze země a dnes jsou renovované motorky z MotoKenny pojem.

Na mašinu z MotoKenny se ale čeká dlouhé měsíce, což se Petr rozhodl změnit rozšířením a dovybavením dílny. A právě na tuto investici si přes Zonky (www.zonky.cz) půjčil 300 000 korun od lidí. A jaká byla jeho zkušenost? „Líbilo se mi, že i půjčka jde vyřídit bez velkého papírování, mile a s takovou důvěrou, jakou jsem od banky nedostal. Navíc ji můžu kdykoli jednorázově splatit. Zonkyho zajímal hodně náš příběh. Prostě to, na čem si já sám zakládám,“ pochvaluje si Petr.

Půl milionu shlédnutí na YouTube

Vysněné práce se nechtěl vzdát ani Tomáš ze Suchdola, který přišel do Prahy z Olomouce. Vyučil se automechanikem, ale toužil dělat muziku a videa. „Nejdřív jsem pořizoval foťák a kameru. To bylo ještě v Olomouci a byl jsem zaměstnaný. Banka mi tehdy půjčila bez problémů. Půjčku jsem splatil rychle a jelo se dál,“ vzpomíná.

„Mám kolem sebe už pár let partu lidí, kteří se muzikou živí. A jednoho dne mi řekl Marcus Revolta, ať se dám k nim,“ říká Tomáš, jak se dostal ke střihu videoklipů, které mají na YouTube i přes půl milionu shlédnutí. „Změnil se mi život,“ směje se. Když mu ale odešel počítač, jako živnostník už bance do kolonek moc nepasoval. „První daňové přiznání nestačilo a nikdo se se mnou dál nebavil,“ krčí Tomáš rameny. Díky šťastné náhodě ale narazil na Zonkyho (www.zonky.cz) a zažádal o potřebných 65 tisíc od lidí. „Ani jsem si nestihl udělat kafe. Lidi se mi na počítač složili za 15 minut. Bylo to neskutečné. A druhý den jsem měl peníze na účtu,” vzpomíná. Navíc si spočítal, že i kdyby mu půjčila ta nejvýhodnější banka, přeplatil by víc než 30 tisíc. Se Zonkym jenom devět, takže díky půjčce od lidí navíc přes dvacet tisíc ušetřil.

