Češi rychle dohánějí západní Evropu. Stále častěji zkouší levné a jednoduché půjčky od lidí, jako jsou oni sami. „V bance mi řekli, že jsem ve zkušební lhůtě, a tak mi půjčku dát nemůžou,“ vypráví Zdeněk Horčička, který ale peníze na nový zahradní traktor potřeboval rychle. Tráva přeci jen nepřestane kvůli bankovním regulím růst. „Pak mě napadlo zkusit Zonky (www.zonky.cz) a půjčku jsem po vystavení příběhu dostal za šest minut,“ říká Horčička, který žije v Českém ráji v domě s velkou zahradou.

Podobných lidí jako je on, jsou už v Česku tisíce. Půjčují si od lidí, bez bank a zbytečného papírování. Lídrem na trhu je společnost Zonky (www.zonky.cz), která už zařídila půjčky za půl miliardy korun. Zonky dává dohromady lidi, kteří si chtějí půjčit a ty, kdo jim peníze půjčují. Všechno se zařídí jednoduše přes internet.

Refinancování levně a rychle

Na rozdíl od bank nepotřebuje Zonky (www.zonky.cz) tisíce zaměstnanců, poboček a rozsáhlou byrokracii. Díky tomu jsou půjčky tak výhodné. U Zonky si navíc s výhodným úrokem půjčují i živnostníci, lidé na volné noze nebo třeba maminky na rodičovské.

Víc než 40 procent všech půjček lidé pořizují na refinancování svých starých a drahých úvěrů. To je i případ Jiřího. „Měli jsme se ženou pár nevýhodných kreditek. Nejdřív jsem se šel zeptat do své banky a požádal jsem o sloučení, ale řekli, že to nejde. Ptal jsem se, proč to nejde, ale odpověděli mi, že důvod nemusejí uvést. Tím to pro ně i pro mě skončilo,“ říká Jiří s tím, že pak zkusil Zonky (www.zonky.cz) a to, co byl v bance problém, šlo najednou vyřešit hladce.

Člověk si vybere, jestli chce zveřejnit jméno

Na půjčku se sice skládá několik různých investorů, člověk se ale baví jen přímo se Zonky (www.zonky.cz). Peníze dostane na účet od Zonkyho a tomu pak i půjčku splácí. Navíc si člověk sám vybere, jestli zveřejní své jméno, nebo zůstane v anonymitě. „Díky Zonkymu každý měsíc posíláme jen jednu splátku a za dva roky budeme bez dluhů,“ dodává muž, který pracuje v call centru.

Češi jsou světoví

Češi jednoduše přichází na chuť sdílené ekonomice. Moderní technologické společnosti, kterým se říká fintech, získávají tisíce příznivců. Jedním z ukázkových příkladů je právě český Zonky (www.zonky.cz).

„Český fintech trh zaznamená v následujících letech rychlý růst, protože se u nás snoubí velká nabídka s velkou poptávkou,“ uvedl nedávno pro list E15 Pavel Šiška z Deloittu. Podle aktuální studie této společnosti je Česko druhým nejsilnějším fintech trhem ve střední a východní Evropě. Jeho velikost odpovídá 190 milionům eur.

Větší je jen v Polsku, ve kterém ale žije téměř čtyřikrát víc lidí. Celkově tak Česko dohání západní Evropu, kde je například půjčování peněz mezi lidmi již běžné. I u nás se čeká další růst. Například Zonky letos plánuje zvětšit objem půjček na trojnásobek.

Fakt, že se tu konečně objevuje nová konkurence pro tradiční banky a další finanční společnosti, pramení i z poslední finanční krize. „Krize vedla k poklesu důvěry v zavedené finanční instituce, takže zákazníci jsou mnohem připravenější k alternativním řešením,“ řekla na nedávné konferenci KPMG výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Michaela Erbenová.

