Zjistili jsme, že většina aut, která potkáváme na našich silnicích, nenabízí nastavení v češtině. A řidiči nám potvrdili, že pokud nastavení nerozumí, radši to vzdají a nechají to tak, jak to nastavil někdo před nimi.

V německé restauraci si v jídelním lístku také sotva vyberete, pokud dokonale neporozumíte všem slovíčkům, a stejné je to i v autě. Největší potíže podle průzkumu dělá připojení telefonu, nastavení navigace nebo jízdních vlastností auta.

AUTAČESKY.cz

Poradit si s nastavením v angličtině nebo němčině je poměrně složité. Všechny ty automobilové termíny pěkně zamotají hlavu i zkušenému řidiči. Ale je tu řešení - překlad od AUTAČESKY, díky kterému své auto nastavujete pohodlně a hlavně srozumitelně, čeština je zkrátka lepší.

Češtinu mají také systémy TravelPilot NX, TravelPilot FX a MCA. Kvůli velkému zájmu se právě připravuje i překlad pro palubní systém Convers.