Šéfredaktor Práva k ivermektinu: Když všichni mlčí, někdo křičet musí

Zdravý rozum by velel lék použít, protože když nemůže uškodit a je naděje, že pomůže, proč to s ním nezkusit? Zejména když patent na jeho výrobu dávno propadl a na trhu je množství stejně účinných a laciných generických léků. Ale tak to není. Většina významných českých lékařských kapacit totiž ivermektin nedoporučuje, a spolu se SÚKL by chtěly čekat měsíce na velkou a kvalitní studii, nejlépe z Oxfordu, která by vše rozhodla.

Co se to tu vlastně děje? Kde jsou ti stateční investigativní novináři, aby se pokusili proniknout do podstaty věci, místo aby se posmívali Právu a Novinkám za to, kolik místa věnují ivermektinu? Už mě ani nebaví hledat na takové otázky odpovědi, protože je nejspíš najdou ti, kteří hledají neexistující vazby mezi Právem a „flákancem“ Volným. Je mi jedno, že on občas používá argumenty vyčtené z našeho zpravodajství, aniž by nás citoval. Spíš mně vadí, že jeho pověst může ublížit jejich hodnověrnosti.