Pohledem Thomase Kulidakise: Slovo do pranice aneb Pirátské přeshubu STANu

Mohli jsme se totiž v mezičase mezi řečnickými finesami vlády a opozice dozvědět i něco, co by ohladilo hrany. Od hnutí STAN by zaznělo očekávané, od opozice také, ale zajímavé by přišlo teprve při případném vystoupení Pirátů.

Jelikož ale sněmovní většina předvedla slibovaný nový styl hned na první pokus zablokováním jednání o financování STAN, museli jsme si chvíli počkat. Opozice samozřejmě prskala, i nové vládě obvykle naklonění politologové, žurnalisté a komentátoři nesouhlasně pozvedli obočí, ale pravá, byť v kuloárech očekávaná bomba přišla rychlostí blesku z čistého nebe ze samotné koalice. Vysvětlení původu financování Starostů a nezávislých totiž poptává i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na jednu stranu je možné to vnímat jako důsledné lpění na profilu a slibech strany, kterou Bartoš vypiplal. Vždyť svou, na odiv dávanou transparentností na hranici únosnosti snaží se Piráti nést protikorupční vlajku, neušpiněnou pachem zákulisních dohod. V demokracii USA s těmito praktikami bojují dlouho, ne vždy úspěšně, termín zní smoked-filled room .

Na stranu druhou jsou pánové Ivan Bartoš coby předseda Pirátů a Vít Rakušan kolegové a staří souputníci. Hráli spolu a milí k sobě byli v předvolební kampani, když byli Piráti STANem vykroužkováni, tak Rakušan držel dohody alespoň o formaci vládní útočné jednotky Pirátů podpořenou komandem všech čtyř poslanců. A v neposlední řadě, jsou to kolegové ministři a vicepremiéři.

A tak to, co by se dalo čekat od opozice, je poněkud zvláštní v rámci koalice. A to došlo k jmenování ani ne před měsícem. Jenže vykroužkování bylo hadrem přes hubu, tudíž se kyvadlově hadr zhoupnul a pleskl o druhou tvář. Ovšem mohou to být také vzpomínky na budoucnost. Nejen v kuloárech se uzavírají sázky na pravděpodobnost těchto základních scénářů.

Jak dlouho vydrží Piráti ve vládě, kde je vlastně nikdo nepotřebuje? Dokáží odolat pokušení držet se zuby a nehty křesel, křesílek, koryt a korýtek, nebo raději půjdou do opozice a zkusí se vyhnut osudu Věcí veřejných, Zelených a ČSSD? Ustojí STAN, jakkoliv může být jejich předseda lidsky slušný člověk, tlak zákulisí na moc, nebo zopakují chyby hlav staré ODS devadesátek, kterými tak často točily takzvané tlusté krky se zlatými řetězy?

Dobrého pomálu, říká se. Hodiny trvající jednání Sněmovny o důvěře je normální a demokratické, i když je výsledek jednání známý předem. Hádky v koalici, která teprve stojí na startovní čáře, přičemž čtyři roky jí zbývají, ovšem slibují abnormální podívanou. Nudit se určitě nebudeme. Kde opozice stačit nebude, koalice pěti stran si evidentně vystačí. K financování STAN je ovšem důležité říci jednu věc. Vypadá to opticky zatím nehezky, ale je potřeba ctít presumpci neviny.

Požadavek vysvětlení není pranýřování, stejně jako asi těžko může nějaká strana odpovídat za každého sponzora. Je ale rozdíl mezi ojedinělým výstřelkem a systémovým pochybením. Nevíme ovšem nic, jen to hloupě vypadá, tak hurá prádlo vyprat, pokud možno veřejně. Pamatujme ovšem, že pokud je někdo stíhaný, neznamená to ještě odsouzený.