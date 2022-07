Pohledem Thomase Kulidakise: Šidítko selektivní ekologie

K jednorázovým plastům existují zatím jen alternativy, které ekologii také zrovna nepomáhají. Papírové brčko na pití a dřevěný příbor byly dříve strom udržující vodu v krajině a skýtající kyslík. Úkaz, kdy nařízení předbíhá technologické možnosti, jsou jedlé příbory. Ještě nejsou dost pevné, aby k něčemu byly. Totéž platí i o papírových brčkách. Kdo je už zkusil, rovnou si radši objedná dvě nebo tři, protože ví, co se stane nedlouho po prvním napití nebo zamíchání nápoje. Kovové a skleněné ekologickým hitem nejsou.

Většina jednorázových výrobků se vyrábí v Asii. Nejméně na světě z vyspělých zemí podle údajů uveřejněných v National Geographic recyklují v USA. Pouze devět procent plastového odpadu oproti 30 procentům v Evropě a 25 procentům v Číně. Samotné čištění opakovaně použitelných nádob, když opomineme otázku hygieny, chce svou energii na dopravu i samotnou dezinfekci. Projevilo se to i v Česku na festivalu Colours of Ostrava, kde si organizátoři spočítali, že jednorázové plasty vyjdou ekologičtěji. Posvětil jim to projekt Čistý festival, přičemž jeho jméno je ekologické nomen omen.