Pohledem Thomase Kulidakise: Co teď a co dál s šokem z iracionální války za rohem

Mrtví jsou oběti politiků, kteří nedokázali zabránit stávajícímu vývoji, jenže debaty, zdali se válce dalo, nebo nedalo zabránit, jsou už passé. Žijeme teď a musíme řešit stávající situaci, kdy Putinem vedené Rusko Ukrajinu napadlo. Musíme řešit, jak z toho ven a jak nezabřednout do třetí světové války, která by mohla být pro civilizaci v naší podobě poslední.

Při vědomí výše řečeného je třeba říci, že chyby minulosti neopravňují nikoho odpornosti opakovat, a to v žádném ohledu. Ani co se použité munice týká, přičemž Ukrajina hlásí, že kazetová munice byla proti ní nasazena, ani co se agrese týká. Chybná minulost ovšem rozhodně nemá být výmluva, ale naopak motivace, aby se to už nestalo a kýbl hnusu zase nebobtnal.