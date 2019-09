Očima Saši Mitrofanova: Zakrytá socha, zamlžený zrak

Není tedy komu děkovat za osvobození od nacistů? Ne, to není pravda. Ztotožňuji se s tímto názorem zde. Co se týče sovětských maršálů, byli to vrahové vlastních lidí, které posílali po tisících na jistou smrt, aby splnili Stalinovy rozkazy. Ale jak říkal jiný maršál, Georgij Žukov, „ruské ženské porodí další vojáky“. Mít v roce 2019 pomník ozbrojeného sluhy zločinců uprostřed demokratického města a ještě jej s pěnou u úst bránit, co to znamená?