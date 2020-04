Očima Saši Mitrofanova: Žádné posvátné krávy nahoře. Někdy jen volové

Sakralizace je proces získávání posvátnosti. Vznikají tak posvátné předměty, kterým jsou přisuzovány nadpřirozené vlastnosti. Není to tedy zbožšťování, ale blíží se to duchu scénky ve filmu Jára Cimrman ležící, spící, kdy prostý venkovan s pobožnou úctou pronese: „Císař pán nás všechny přežije!“

Papalášský a přezíravý postoj k lidem potvrdil Andrej Babiš ve svém projevu dnes ve Sněmovně, když řekl, že vláda nehodlá „neustále vysvětlovat, proč některé kroky v čase měníme a proč jsme neudělali přesně to, co jsme měli v plánu“. Prima! Pro členy takové vlády existuje zaměstnání, ve kterém by svou neochotu bavit se s lidmi a skládat jim účty dokázali naplnit vrchovatě a ještě by je možná vyhodnotili jako pracovníky měsíce. Ať nastoupí jako zřízenci do úschovny zavazadel.