Očima Saši Mitrofanova: Vyvětrat sirovodík. Víc od těchto voleb chtít ani nelze

Včera řekl: „Putinismus je skvělý tím, že v nejtmavších dírách, na naprosto neuvěřitelných místech vyhledává lidi, kterým by jeden nesvěřil ani to škrábání mrkve v nemocnici pro gastarbeitery, a bezchybně dělá z těchto lidí ministry. Svěřuje jim právo rozhodovat o osudech příčetných lidí. Negramoti začínají mistrovat vzdělané. Teď přišla doba těchto triumfujících pitomců. Lidé, které by v normálním státě nikdo nepotřeboval, jsou tady vždycky v nejvyšších funkcích.“

To všechno už bylo. Je dost lidí, kterým je to jedno. Jiným to nevadí. Někteří to dokonce schvalují a budou hlasovat pro Babiše. Stýská se jim po návratu nesvobody, protože se za ní měli líp než teď. V šedi tehdejšího života zapadla jejich vlastní nevýraznost a leckdo se dokonce vypracoval. To si dobře pamatuji a nechci, aby se něco podobného vrátilo jako základ společnosti.