Očima Saši Mitrofanova: Vystrčil politikem dne a společnost ve střetu

Jaký puch v této místnosti je, cítí nejostřeji zmíněná část společnosti. Jiným to buď nevadí, nebo se v tomto ovzduší cítí jistě. V neděli seděli v Otázkách Václava Moravce proti sobě dva zástupci těchto odlišných skupin. Oba patřili mezi nejvyšší ústavní činitele, rozdíl ale stěží mohl být větší. Miloš Vystrčil byl jako poctivý český chleba, Radek Vondráček připomínal prošlou dětskou výživu. Jenže byla ve velké slevě, tak ji nekupte, že.

Z Vystrčilových úst na dnešním brífinku zazněla slova, která příznivce jiných politiků otravují víc než prošlé potraviny. Mluvil o hodnotách, o něčem, co se nedá sežrat, a přesto je to důležitější než levný bůček. Tedy samozřejmě důležitější pro něho a pro ty občany České republiky, které zastupuje. Tito lidé zvláště v poslední době trpí při přehlídkách hulvátů, přízemních fiškulínů či vysmátých šíbrů, kteří se prohánějí veřejným prostorem na čtyřkolkách ignorantství.

Není divu, že spontánní reakcí takto nespokojených občanů byl návrh v sociální síti, že Vystrčil má být jejich kandidátem na prezidentský úřad. To je víc než pochopitelné. Když musíte léta poslouchat šmejdy, kteří se vám snaží vnutit své politické zboží, a přitom vůbec neskrývají, že vás mají za trudnomyslné trubky, bude vám připadat první příčetný člověk, který se nebojí dát najevo, že se nebojí „těch nahoře“ (v tomto případě Číny), jako syn kněžny Libuše a Járy da Cimrmana.

Miloš Vystrčil si zaslouží velké ocenění jako politik, který neváhal prolomit současnou nadvládu hokynářů. Ale prezidentské volby v Česku budou nejspíše jedním z vrcholů hodnotového střetu, o kterém Vystrčil dnes mluvil a který se stane – vlastně už je – součástí historicky zlomového konfliktu hodnot, který vypukl v celosvětovém měřítku. Zatím se ve své podobě, která obsahuje kulturní, sociální i generační aspekt, projevuje jako konflikt, který nemusí skončit kompromisem. Co je dnes v USA a v západní Evropě a co očekávají na podzim ruští interní pozorovatelé, přijde i do Česka.