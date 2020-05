Očima Saši Mitrofanova: Start do 21. století, či návrat do minulosti?

Ta zní: sotva by se našel lepší prodejce slibů mezi premiéry než náš Andrej Babiš. Slibuje skvěle. Dokázal by prodat Eskymákům partii ledniček. Ostatně sám dvě hodiny před besedou ekonomů ukázal ve společnosti politiků, jakou má vyřídilku. Jenže i kdyby Babiš tu partii ledniček Eskymákům slíbil, nejspíše by ji, máme-li vycházet z hodnocení ekonomů, už nedodal.