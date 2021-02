Očima Saši Mitrofanova: Situace je vážná, nikoli však zoufalá

Jaký to má souvis, když použiji výrazivo hlavního aktéra současné politické krize, s okamžikem, kterou republika prožívá? Přímý. Andrej Babiš je na politické silnici urputné hovado bez úcty k pravidlům. V těchto dnech to demonstruje s překročením povolené rychlosti téměř o maximální hodnotu.

Dodatečná informace: „Jednoduše pan premiér, když o něco žádá, tak se tváří, jako by byl on o něco žádán, o něco, co vůbec nechce, ta jednání jsou s ním šílená.“ To jsou slova místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého ve včerejší Partii Terezy Tománkové. Babiš se podle všeho nedokáže, a možná ani nechce zbavit pocitu, že řídí Česko jako svou firmu. Jenže o to ho nikdo neprosil.