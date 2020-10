Očima Saši Mitrofanova: S koncem této vlády skončí také příběh o klidu

Auta Tesla jsou symbolem bohatství. Mohou si je dovolit jen zámožní lidé. Méně než milion českých korun nestojí, dražší modely jdou až ke třem milionům. Je možné vyloučit vztek chudších obyvatel jako příčinu zničení exkluzivních vozů? Ne, není. A to se událost neodehrála v částech Malmö, kde společně žijí ti imigranti, kteří páchají kriminální činy.

Proč o tom píšu v Česku? Protože jde podle mě o zvonec, který ohlašuje určité pohádky konec. Nejenom ve Švédsku, ale i jinde ve světě, kde se nůžky mezi bohatými a chudými spíše rozevírají. Švédsko přitom vždy stavělo na sociálním smíru a tamní boháči se okázale nechlubí majetky ani přepychem. Ale i tam se už nežije v klidném příběhu o soudržné společnosti.

Když jsem se o té události v Malmö dozvěděl, vybavila se mi nedělní akce na Staroměstském náměstí. Nemám na mysli ty účastníky, kteří se po ukončení demonstrace rvali s policií. Jde o ty, jejichž hlasy jsou zachyceny v této reportáži a kteří se jistě do srážek s policejními ozbrojenci nepouštěli. Křičet na náměstí přišli proto, že jim pod rukama mizí práce a jsou naštvaní.

Na Staromák se dostavili, aby hlasitě protestovali proti současné vládě. Vidí v ní viníka svých životních trablů. Ono to tak i vypadá, když to byla vláda, která jim nařízením sebrala jistotu obživy. S velkou pravděpodobností neschopnost Andreje Babiše a jeho party je bude stát pokračování ve vládních funkcích po sněmovních volbách. K voličům, kterým Babiš lezl krkem už před pandemií, se přidají bývalí příznivci hnutí ANO, u kterých to Babiš podělal na celé čáře.

Tři zástupci vedení TOP 09 na fotografii, kterou zveřejnili jako ilustraci k výzvě pro Babiše, aby se přišel obhájit do Sněmovny, vypadají jako Zorrové mstitelé.

Mrkvový cupcake 😍 Těšíme se ve sněmovně na vás, pane premiére, až nás informujete o krocích vlády. A taky snad kvůli cupcaku nezapadne zpackaný a vybájený návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun. pic.twitter.com/cmSNj8uRTE — Dominik Feri (@DominikFeri) October 20, 2020

Nelze vyloučit, že skutečně nastává doba, kdy začne opozice, která by šla do boje ve dvou blocích, válcovat Babiše. Možné je i to, že po dalších volbách vznikne jiná vláda, ve které ANO ani ČSSD nebudou.

