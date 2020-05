Očima Saši Mitrofanova: Pro koho platí mantra O nás bez nás

O nás bez nás. To každý slyšel. Je to hořká zkušenost podložená dějinami. Protože není vymyšlená, je tady silné pokušení tomuto pohledu podlehnout. Má země střední velikosti, jako je Česká republika, recept na to, jak se prokletí tohoto poraženeckého přízraku zbavit? Právě probíhající krize ukázala, že nejen má recept, ale má i lidi, kteří ho dokážou, krize nekrize, uplatnit v praxi.