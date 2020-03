Očima Saši Mitrofanova: Před koronou, za korony

Co bylo před koronou a dost ovlivnilo dnešní stav, je neschopnost vlády. Andrej Babiš ji měl řídit jako firmu, ale řídí jako kurník. Rozzlobenost lidí, kterým vláda slíbila pomůcky pro zdravotníky a další bojovníky v první linii, ale dodala velký kulový, je enormní.

Za všechny náměstek pražského primátora Petr Hlubuček: „Již nebudeme čekat, že vláda a Andrej Babiš dodá ochranné pomůcky včas, jak neustále slibuje. Dnes jsme se na radě rozhodli nakoupit roušky za 50 milionů sami.“ Vyjádření doktorů z terénu citovat nebudu, jsou vůči Babišovi často sprostá, a nelze se tomu divit.

Měl to být spasitel a zachránce, ale je z něj terč výsměchu a odplivnutí. Je to přirozené. Babiš se ukázal jako slibotechna, která se ani nedokáže poučit z vlastních přešlapů. Je logické například srovnání zde. Zkrátka a dobře, až přijde doba po koroně, lze doufat, že se Babiš za prvé neprohlásí za bohatýra, který vir osobně zdolal, a za druhé že kdyby to udělal, nebude tady už 30 procent voličů, kteří mu se slzami v očích zatleskají. Ale že takoví tady budou, o tom nepochybuji.

K tomuto závěru totiž navádí chování řady jedinců teď, za korony. Například osoby, která podle mého hodnotícího soudu vykazuje známky kretenismu zde. Nebo jiné osoby, o které se zmínil na síti dr. Peter Erbák:

„Z vedlejší ordinace:

- Dobry den, já se chci jen objednat.

- Proc si nezavoláte, je karanténa.

- Já se chtěl podívat, jestli je to pravda.

WTF!???“

Anebo další příklad (uvádí uživatel @karroul):

„Šestnáctileté neteři nadávali ve vlaku z Kroměříže do Olomouce, protože měla jako jediná na obličeji respirátor.

'Na co si hraješ?'

'Myslíš si, ze jsi důležitá?'

'Sundej si to, krávo.'”

Je jasné, že nejde o převažující chování. Mohlo by se ztratit mezi četnými příklady lidské aktivity, solidarity v tom nejlepším slova smyslu, vzájemné pomoci a prostě jen šikovnosti a takového přístupu k nepříjemné situaci, který navrací hrdost na to, co dokáže člověk.

Alexandr Mitrofanov Komentátor. Zabývá se vnitropolitickým děním a tématy spojenými s vývojem v Rusku. Získal Cenu křepelek (1994), Cenu Ferdinanda Peroutky (2000), Cenu Karla Havlíčka Borovského (2015) a Cenu Jiřího Ješe za komentář (2016). Vydal knihy Za fasádou Lidového domu (1998) a Politika pod pokličkou (2002, s Markétou Maláčovou), podílel se na sborníku Bludné cesty sociální demokracie (2005). Je aktivní jako mikrobloger @AlexandrMitrofa. Články autora