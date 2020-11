Očima Saši Mitrofanova: Potkali se u superhrubé mzdy

Oranžový méďa před hlasováním tuze vrčel na mocného čápa, že nosí děti, teda prachy, jenom bohatým. Zoubečky cenil. Leckdo pohádek neznalý by mohl i uvěřit, že ho přestalo bavit po čápovi poklízet a že se odhodlá a začne se konečně živit nejenom zbytky od klobásek a koblih. No co vám budu povídat, napínavé to bylo. Jenže čáp měl navrch a oranžáček ostrouhal.