Očima Saši Mitrofanova: Plody bolševníku oblbování

Není přitom pravda, že se takoví bouchači vyskytují jen na stadionech nebo na silvestra. Státní rozpočet skončil minulý rok ve schodku 28,5 miliardy korun. Jde o nejhorší výsledek za poslední čtyři roky. Jak to podala ministryně financí Alena Schillerová (ANO)? „Je to sice nejhorší výsledek rozpočtu za poslední čtyři roky, jde ale o úhel pohledu.“ Podle ní je výsledek čtvrtý nejlepší za dvacet let hospodaření českých vlád.