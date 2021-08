Očima Saši Mitrofanova: Pirátský kůň je zralý na přepřáhnutí

Dejme pryč všechno, co si o této politické rychlovarné konvici můžeme opodstatněně myslet, a soustřeďme se na tento konkrétní šerm před televizními diváky. Havlíčkovy výpady byly přesné, Bartoš je neopětoval.

Vyznělo to jako úprk od otázky, anebo absence chuti na Ústecku vyhrát.

„Ondra se asi nechal unést i tou atmosférou, kde to zaznělo, a to si myslím, že nebylo šťastný. Politická strana má ale nějaký program, který plní, a to, že prostě ty členové jako někde něco řeknou, je ve své podstatě k těm problémům, které má Česká republika, úplně irelevantní.“