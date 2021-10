Očima Saši Mitrofanova: Nová vláda bude vládou Sisyfů. Pirátští ministři by to tlumili

I kdyby se podařilo nové vládě rozjet bytovou výstavbu, nebylo by to hned a tlaky by se jen stupňovaly. A to ještě bude muset kabinet drsně šetřit, vyhazovat z práce x státních úředníků, tam i onde přiškrcovat Babišovy hadice, kterými proudí peníze na dluh, a navíc čelit upřímnému nepochopení, jak to, že to najednou nejde, když to za Andreje šlo.