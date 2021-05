Očima Saši Mitrofanova: Nikdy se nic takového nestalo, a je to tady zas

Nikdy v životě se nic takového nestalo, a už je to tady zase. To je jeden z proslulých výroků někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který oplýval schopností vyrábět hlášky, aniž to kdy měl v plánu. Citovaný výrok sedí na začátek volební kampaně, který se v minulých dnech odehrál v podání dvou koalic, které chtějí porazit Babišovo ANO v říjnových sněmovních volbách.