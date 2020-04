Očima Saši Mitrofanova: Není Hašek jako Hašek

Tak především Jaroslav, který stvořil Švejka a zviditelnil Česko ve světě. Pak máme Haška Dominátora, který zviditelnil Česko ve světě ještě více. Až tak, že se křičelo Hašek na Hrad!, a on dnes tam doopravdy chce.

Máme i třetího Haška. U něj se Hašek na Hrad! nevolalo. Jemu to ale nevadilo. Vydal se tam sám. Ne přesně na Hrad, ale do Lán. Kul tam pikle spolu s prezidentem Milošem Zemanem a několika stranickými přáteli proti tehdejšímu šéfovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Pak lhal v přímém televizním přenosu tak bravurně, že by se tím mohl živit.